🎥 Geniet nog even mee: de wondermooie assist van Romelu Lukaku

De Rode Duivels stonden voor de rust al 2-1 voor tegen Engeland. Youri Tielemans bracht hen twee keer op voorsprong. Die tweede, dat was een echte beauty, met dank aan Romelu Lukaku.

Dat is niets wegnemen van de verdienste van Tielemans zelf, want die zette de aanval op en rondde hem ook af. Maar wat Lukaku uit zijn sloffen schudde, was van buitenaardse schoonheid.

De aanvaller kreeg wel al eens kritiek op zijn technische kwaliteiten, maar ineens haalde hij de beste Thierry Henry in zichzelf boven en gaf met buitenkant links de perfecte voorzet op een inlopende Tielemans, die kon binnenkoppen.

De voorzet ging perfect tussen verdediging en keeper door om Tielemans te bereiken. Op sociale media ging het als een lopend vuurtje rond.

Lukaku erbij scheelt trouwens meer dan een slok op een borrel. Big Rom is de enige echte leider van deze generatie. Hij stuurt bij, geeft bevelen, toont waar de bal naartoe moet...

Op het EK zullen we deze Lukaku nodig hebben. Tedesco had gelijk op zijn persconferentie: "Hij is altijd aanspeelbaar, voor iedereen!" Dat was alweer het geval.