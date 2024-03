DONE DEAL: subtopper gaat op zoek naar promotie zonder spelmaker

SK Beveren staat momenteel achtste in de Challenger Pro League, op amper vier punten van het nummer zes Zulte Waregem. Het wil dus nog proberen om (minstens) de play-offs te halen om te promoveren naar de Jupiler Pro League.

Dat gaat SK Beveren wel doen zonder Giorgi Moistsrapishvili. Die heeft namelijk in samenspraak met SK Beveren én in onderling overleg ervoor gekozen de huurdeal die er met hem was nu al te laten verbreken, nog voor het einde van het seizoen.

Zo keert hij meteen terug naar zijn eigen land Georgië, waar hij bij moederclub Dinamo Tbilisi zal terugkeren. Bij de Georgische topclub hefet hij nog een contract tot het einde van het jaar, want op 31 december 2024 is hij ook daar transfervrij.

Meteen een einde aan de huurovereenkomst

Bij Beveren had Moistsrapishvili nooit een basisplaats weten te verzilveren. Hij viel wel een aantal keer in en verzamelde zo nog negen procent van de totale speeltijd. Met 361 speelminuten in de Challenger Pro League kon hij echter zelden van waarde zijn.

EINDE HUUROVEREENKOMST GIORGI



Door een combinatie van heimwee en beperkte speelkansen werd in onderling overleg besloten de huurovereenkomst met de 22-jarige middenvelder vroegtijdig te beëindigen.



— SK Beveren (@SKBeveren) March 26, 2024

De aanvallende middenvelder scoorde geen enkel doelpunt en wist ook geen enkele assist te geven dit seizoen in België.

Nu is er dus een vroegtijdig einde gekomen aan de overeenkomst tussen Beveren en de 22-jarige Moistsrapishvili.