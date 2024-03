🎥 Gevoelige vraag brengt Romelu Lukaku aan het lachen: "Haha, dat moet je aan Chelsea vragen"

Een terugkeer naar Engeland, dan zijn er vele ogen gericht op Romelu Lukaku. En kunnen gevoelige thema's al eens aangesneden worden.

Lukaku stond na afloop van de interland tegen de Engelsen de pers te woord in de mixed zone en had het daar op serieuze toon over de late gelijkmaker. "Het is nooit voorbij tot de scheidsrechter affluit. Je moet doorgaan, we zijn een team in progress. Onze prestatie was oké."

De spits van de Rode Duivels is dus zeker niet van plan om bij de pakken te blijven zitten. Daarnaast werd hem ook gevraagd of hij nu absoluut er op gebrand was om indruk te maken, omdat het voor hem een terugkeer op Engelse bodem was.

Lukaku grapt over Chelsea

"Haha, dat moet je aan Chelsea vragen", moest Lukaku er zelf mee lachen. En hij draaide zich prompt ook meteen weg. Het was wel duidelijk dat Big Rom zeker niets verkeerds wilde zeggen. In het verleden gaf hij al wel eens spraakmakende interviews.

🗣️ "You'll have to ask Chelsea" ðŸ˜



Romelu Lukaku on whether he "wanted to impress" after returning to England for the first time since his loan spell with Roma 🇧🇪 pic.twitter.com/f7AF1ZTuyI — Sky Sports Premier League (@SkySportsPL) March 27, 2024

Romelu Lukaku is uiteraard nog altijd eigendom van Chelsea. Toen het voorbije zomer niet tot een nieuwe overeenkomst met Inter kwam, was Chelsea er niet in geïnteresseerd om de Belg opnieuw op te nemen in de A-kern.

Uitleenbeurt aan Roma tot einde seizoen

Uiteindelijk uiteindelijk kwam het tot een nieuwe uitleenbeurt aan een Italiaanse club. Op 31 augustus 2023 werd de huur aan AS Roma beklonken.