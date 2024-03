Cercle Brugge mag beginnen dromen: ex-concurrent pakt uit met anekdote over andere gouden periode

Bij Cercle Brugge mogen ze beginnen dromen van een glansrol in de Champions' Play-offs. De Vereniging zal die play-offs in elk geval aanvatten met bakken enthousiasme om de topploegen het vuur aan de schenen te leggen.

Het is al een bijzonder spannende strijd geweest om überhaupt in die Play-off 1 te geraken. Op de slotspeeldag van de reguliere competitie sprong Cercle nog naar de vijfde plaats, dankzij een klinkende overwinning tegen RWDM en puntenverlies van KV Mechelen en KRC Genk.

Besnik Hasi greep er met Malinwa dus net naast, maar heeft ook een verleden als speler bij Cercle Brugge. De Kosovaarse Albanees droeg in het seizoen 2007-2008 het shirt van groen-zwart. "Als voetballer beleefde ik mijn mooiste jaar bij Cercle", heeft Hasi daar niets dan mooie herinneringen aan.

Niet de eerste topperiode voor Cercle

"We eindigden vierde en brachten mooi voetbal." Nog beter dus dan die voorlopige vijfde plek, al heeft Cercle nog de kans om die positie nog te verbeteren in de play-offs. "We zaten ook in de kwartfinales van de beker." Cercle ging er toen uit tegen Standard, dat een ruime nederlaag uit de heenmatch nog uitwiste.

Het was in dat seizoen dus niet allemaal rozengeur en maneschijn. "En in februari verloren we Tom De Sutter. Wie weet waar we geëindigd waren als hij fit was gebleven?" Bij Cercle hopen ze dat ze met een bevestiging in de play-offs van het succes in de competitie die prachtige periode van toen nog eens kunnen evenaren.