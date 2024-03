De ontdekking, de pijnpunten, de opdoffer: Hasi doet het verhaal van KV Mechelen-sensatie Bill Antonio uit de doeken

Het seizoen van KV Mechelen is al een heuse rollercoaster geweest. Met Bill Antonio als veruit grootste ontdekking.

Mechelen haalde de jonge Zimbabwaan in 2022 naar België voor Jong KV. Zijn ontwikkeling ging er met rasse schreden op vooruit, in die mate dat hij zich in de afgelopen maanden bij de grote jongens ontpopte tot een grote troef op de rechterflank.

"De grote progressie die hij geboekt heeft is positief", zegt Besnik Hasi hierover. "Met zijn snelheid laat hij ons beter voetballen. Zijn snelheid en diepgang zijn dingen die we voordien misten. Hij kan enkel beter worden. Het is belangrijk voor de club dat hij een langdurig contract getekend heeft en hij ziet ook dat hij op de juiste plek zit."

Lang contract bij KVM voor Antonio

Het moet KVM helpen om zijn nieuwe goudhaantje nog wel even te houden. "Ik hoop dat andere jongens zijn voorbeeld volgen." Al is niet alles perfect. "Bill heeft nog werkpunten", klinkt het. Analisten zijn het er over eens dat het grootste pijnpunt het behouden van het overzicht is.

© photonews

"Als Bill Antonio het overzicht nog heeft in de zone van de waarheid, speelt hij ergens anders en niet bij Mechelen", repliceert Hasi. Al zijn er ook op dat vlak al stappen gezet. Hasi haalt zich bijvoorbeeld de voorlaatste thuismatch voor de geest.

Prestatie tegen Kortrijk spreekt boekdelen

"Tegen Kortrijk stond Bill voor het eerst ook tegen een snelle rechtstreekse tegenstander, maar hij vond toch manieren om belangrijk te zijn voor de ploeg. Hij scoorde zelf in de omschakeling en gaf haast een assist op Geoffry."

Een prachtpass was dat, Hairemans knalde op de lat. "Dat was al beter wat het overzicht houden betreft, al blijft dat een werkpuntje. Ook voorzetten en balaannames moeten nog beter, dat weet hij." Vooraleer aan het sportieve aspect te werken, gaat de focus echter op de revalidatie.

KVM heeft Antonio gemist in slotmatch

De 21-jarige Afrikaan blesseerde zich uit bij Cercle Brugge en het verdict was begin deze maand bijzonder hard: maanden buiten strijd met gescheurde kruisbanden. Met een fitte Antonio had KV Mechelen zeker een betere kans gehad om de Champions' Play-offs te bereiken, iets waar het nu net naast greep.