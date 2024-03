Benito Raman noemt namen: "Hij werd onterecht voorgetrokken op mij"

Benito Raman heeft voor het eerst gereageerd na zijn vertrek bij RSC Anderlecht. Daarin vertelt hij honderduit over wat hij allemaal meemaakte bij paarswit.

Benito Raman vertrok tijdens de wintermercato bij RSC Anderlecht richting het Turkse Samsunspor. Al was er een aanbod van KAA Gent, maar wist hij daar naar eigen zeggen pas later, nadat hij in Turkije tekende, het fijne van.

Toch heeft hij nooit spijt gehad van het feit dat hij drie jaar geleden bij Anderlecht tekende. “Totaal niet. Ik heb mij geamuseerd toen Kompany mij haalde en heb er nog veel vrienden”, klinkt het in Het Nieuwsblad.

Geen klik met Sebastiano Esposito

Al kreeg hij telkens wel af te rekenen met spitsen die Anderlecht voor één seizoen huurde. “Maar dikwijls waren zij terecht de eerste keuze. Zirkzee-Kouamé, Fabio Silva… Ik had met de meesten een klik.”

Met één iemand lukte het echt niet. “Alleen niet met Sebastiano Esposito. Van hem vond ik dat hij onterecht werd voorgetrokken. Seba was niet snel, zou nooit het verschil maken en had een air over hem. Waar zit hij nu? In de Italiaanse tweede klasse (bij Sampdoria, red).”