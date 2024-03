Benito Raman slaat terug na vertrek bij Anderlecht: "Niets gezegd van deal met KAA Gent"

Benito Raman verliet tijdens de wintermercato RSC Anderlecht om in Turkije aan de slag te gaan. Maar eigenlijk kon hij ook bij KAA Gent aan de slag.

Benito Raman tekende op de laatste dag van de wintertransferperiode in Turkije bij Samsunspor. Al had hij ook voor een andere deal in de Jupiler Pro League kunnen gaan, zo vertelt hij aan Het Nieuwsblad.

“Het ergste is dat ik blijkbaar naar AA Gent kon op de laatste dag van de Belgische wintermercato, maar ik hoorde pas achteraf hoe serieus die optie was”, klinkt het.

“Een rentree bij Gent: dat was een droom. Eerst was Michel Louwagie niet enthousiast over mijn komst, maar toen ze Hugo Cuypers nog verkochten en ze spitsen te kort hadden, veranderde hij van mening. Anderlecht was niet overtuigd omdat er een bepaalde manager tussen zat.”

Akkoord met KAA Gent op slotdag van transferperiode

Dat zou wel eens Mogi Bayat kunnen geweest zijn. “Ik vermoed het, ja. Het was ook maar een deal voor zes maanden tot mijn contract bij Anderlecht was afgelopen. Alles was complex, maar op de slotdag van de transfermarkt was er blijkbaar een akkoord.”

Maar Raman werd in het ongewisse gelaten over die mogelijke deal. “Alleen heeft niemand mij dat gezegd en werd ik uiteindelijk richting Turkije geloodst. Misschien omdat Anderlecht dan helemaal verlost was van mijn contract? Als ik het had geweten, had ik zeker doorgeduwd voor Gent. Er is mij veel voorgelogen. Op dat moment kon ik ook niet meer samenwerken met Anderlecht.”

Raman vindt het niet kunnen hoe alles gelopen is. Hij kan best tegen een stootje, maar dit waren spelletjes die met hem gespeeld werden. "Zelf heb ik er ook aan gedacht om mijn contract bij Anderlecht uit te doen. Gewoon om tegendraads te doen. Misschien zouden we nog kampioen worden en was er ook nog een kampioenenpremie om op te strijken. Maar de situatie was op den duur niet meer houdbaar."