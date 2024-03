Bijna 2 miljoen euro per minuut: Romeo Lavia is een heel dure pechvogel voor Chelsea

Het seizoen van Roméo Lavia loopt helemaal niet zoals gehoopt. De Rode Duivels heeft nog niet veel plezier beleeft aan zijn transfer, en Chelsea ook helemaal niet...

De problemen blijven zich opstapelen voor Roméo Lavia sinds zijn aankomst bij Chelsea. Hij speelde dit seizoen slechts 32 minuten en was het grootste deel van het seizoen geblesseerd.

Deze woensdag kwam er alweer lastig nieuws. Hij zal niet meer in actie komen voor de rest van het seizoen en kan dus een streep zetten door de komende weken, maanden en het EK met de Rode Duivels.

Voor Lavia is dit een zware klap, aangezien hij nog steeds niet heeft kunnen bewijzen wat hij waard is in de ogen van zijn coach, zijn teamgenoten en de supporters van Chelsea. Maar het is ook een zware klap voor de club zelf.

1,94 miljoen euro per minuut: Roméo Lavia kost Chelsea veel geld

Romeo Lavia staat nog tot 2030 onder contract bij Chelsea, maar momenteel kreeg de club nog geen waar voor zijn geld.

Als we het transferbedrag van 64 miljoen euro en zijn speeltijd van 32 minuten dit seizoen bekijken, zien we dat Chelsea tot nu toe 1,94 miljoen euro per gespeelde minuut betaalde.