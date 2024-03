Het gaat niet goed met Belgisch talent van Chelsea: "Natuurlijk is hij niet blij"

Het gaat niet geweldig goed met Roméo Lavia. De Belg is zeker out tot aan het einde van dit seizoen en mist zo zeker ook het EK.

Roméo Lavia kwam afgelopen zomer aan bij Chelsea. Hij maakte de overstap van Southampton, maar beleefde nog niet veel plezier aan zijn transfer. Verre van zelfs.

De 20-jarige Belg kampte al met veel blessureleed bij Chelsea. Hij speelde slechts 32 minuten voor de club in een wedstrijd tegen Crystal Palace.

Op woensdag kwamen The Blues met nog meer slecht nieuws. Lavia zal zeker out zijn tot aan het einde van het seizoen, waardoor hij dus ook het EK zal missen in Duitsland.

Lavia kwam zelf al met een reactie via de club waarin hij vertelde hoe frustrerend zijn situatie was. "Ondanks mijn ontelbare inspanningen is dit een heel frustrerend seizoen voor me geweest, omdat ik mijn teamgenoten niet heb kunnen helpen. Ik hou meer dan wat ook van dit team, deze club en zijn wedstrijden."

Roméo Lavia gefrustreerd met 30 minuten op een heel seizoen

Ook coach Mauricio Pochettino weet dat hij afziet. "Natuurlijk is hij niet blij omdat hij pas 30 minuten voor de club heeft gespeeld. Het is jammer, maar soms gebeuren deze dingen in het voetbal", vertelde de coach volgens TribalFootball.

"We hebben niet de kans gehad om met hem te trainen, dus het is erg jammer omdat we tot volgend seizoen moeten wachten tot hij weer beschikbaar is", besluit hij.