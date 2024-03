Het zat diep bij Raman na wat Anderlecht met hem deed: "Dachten ze nu echt dat ik cadeaus ging doen?"

Benito Raman heeft in een interview met Het Nieuwsblad alles op tafel gelegd wat de afgelopen maanden op zijn maag lag. En dat was veel, héél veel. De 29-jarige spits vond dat hij niet juist behandeld werd.

Raman moest bij Anderlecht vertrekken omdat hij te veel geld kostte. Bij de club vonden ze dat er niet genoeg rendement kwam daarvoor. “Het was al van vorige zomer duidelijk dat ik bij Anderlecht niet meer gewenst was", vertelt hij.

"Het bestuur stelde toen al alles in het werk om me naar een nieuwe club te pushen. Er werd mij gezegd: Als je blijft, kunnen we niet garanderen dat je nog veel in de selectie zult zitten."

STVV wou hem héél graag, maar kon natuurlijk niet betalen wat hij bij Anderlecht kreeg. En paars-wit had geen zin om nog een deel van zijn loon te blijven doorbetalen.

Blijven om tegendraads te doen

"Dan moest ik veel geld inleveren. Wat denk je nu? Dat ik Anderlecht, dat me buitenschopt, cadeaus ga doen? Ik kreeg telefoontjes vanuit de club met de boodschap: 'om te vertrekken, moet je inleveren'.”

Raman had zelfs deze winter nog het gedacht om te blijven. "Kijk, ik ben 29 jaar en kan best wat incasseren, maar als er spelletjes gespeeld worden… Zelf heb ik er ook aan gedacht om mijn contract bij Anderlecht uit te doen."

"Gewoon om tegendraads te doen. Misschien zouden we nog kampioen worden en was er ook nog een kampioenenpremie om op te strijken. Maar de situatie was op den duur niet meer houdbaar.”