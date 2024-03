KV Oostende heeft goed nieuws te melden in verband met overnamedossier

KV Oostende beleefde al een behoorlijk bewogen seizoen. De club moet nu nog vier wedstrijden alles op alles zetten om het behoud te verzekeren. Er zijn ook vorderingen in het overnamedossier.

KV Oostende hoeft geen nieuwe puntenaftrek te vrezen want de Licentiecommissie bevestigde dat de betalingen in orde zijn gemaakt. Tijdelijk bewindvoerder Werner Van Oosterwyck komt nu met een update rond het overnamedossier.

Van Oosterwyck stelt via de clubwebsite van KV Oostende dat het de goede kant op gaat. "Op dit moment zijn er twee overnamepistes concreet te noemen. Beide partijen ondertekenden dan ook een ‘Letter of Intent’, met name een intentieverklaring om de club te kopen."

"In zo’n ‘Letter of Intent’ staan dan bijvoorbeeld ook enkele opschortende voorwaarden om de club te kopen. We voldoen intussen aan de meeste van die voorwaarden. Het gaat dus de goede richting uit maar we zijn er zeker nog niet."

KV Oostende is nog niet zeker van het behoud. "Bij deze twee partijen maakt het behoud geen deel uit van de opschortende voorwaarden maar andere partijen wachten wel af tot er zekerheid is en ondertekenden daarom nog geen ‘Letter of Intent’. Nu, het lijkt me sowieso natuurlijk belangrijk dat de club zich kan handhaven in 1B."

Het blijft nog wel even wachten, geeft Van Oosterwyck toe. Wanneer een overname er komt, is dus nog niet zeker. "Ik vind het gevaarlijk om daar een datum op te plakken maar natuurlijk zijn er enkele cruciale momenten."

"Begin juli loopt mijn mandaat af maar eigenlijk moet een oplossing er al eerder zijn want we moeten ook nog onze proflicentie behalen voor volgend seizoen. Daar is een strikte, financiële planning noodzakelijk voor dus laat ons zeggen dat ik toch hoop om tegen begin mei duidelijkheid te hebben."