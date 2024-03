Nicky Hayen spreekt voor het eerst als Club Brugge-coach en heeft nog heel mooie woorden voor Ronny Deila

Club Brugge besloot om Ronny Deila te ontslaan als hoofdcoach na de laatste speeldag van de reguliere competitie. Nu mag Nicky Hayen even overnemen.

Nicky Hayen werd na het ontslag van Ronny Deila aangesteld als (interim-)coach. Hij zal op de bank zitten tijdens de Brugse derby volgende maandag.

Donderdag sprak Hayen voor het eerst met de pers sinds zijn aanstelling als hoofdcoach. "Ik heb er rustig op gereageerd", begon hij bij Het Laatste Nieuws. "Ik werk al anderhalf jaar bij Club. Vorig jaar was ik assistent van Rik De Mil tijdens de play-offs. Ik kende de spelersgroep dus al grotendeels, en zij kennen mij. Ik ben heel fier dat de club in mij gelooft om de resterende wedstrijden tot een goed einde te brengen."

Het eerste waar Hayen mee aan de slag ging, waren individuele gesprekken. "Ik vond het belangrijk om te luisteren", geeft hij aan. "Wat kan er volgens de spelers beter? Wat was goed?"

"De mindset van de spelersgroep zit goed. Wat belangrijk is, is dat de coach (Ronny Deila, n.v.d.r.) hier nog afscheid heeft genomen van de spelers. Het siert hem als mens dat hij in de groep zei dat ik altijd loyaal naar hem ben geweest. Een signaal naar de spelers."

"Dat gaf vertrouwen, voor mij en de groep. Op die serene basis ben ik verder gegaan. Ik zie een gretige, hongerige groep. De conclusies van die individuele gesprekken? Die ga ik hier niet delen. Dat is privé, niemand anders heeft daar zaken mee", besluit hij.