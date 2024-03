Standard-coach Ivan Leko zal moeten puzzelen voor de start van Europe Play-Offs

Ivan Leko zal waarschijnlijk zonder Aiden O'Neill moeten doorgaan tot het einde van het seizoen. Ivan Leko zal nu moeten puzzelen op het middenveld.

Aiden O'Neill heeft waarschijnlijk zijn laatste wedstrijd van het seizoen gespeeld bij Standard. Hij blesseerde zijn enkel tijdens de wedstrijd tegen KAA Gent. De Australische middenvelder zal worden gespaard voor volgend seizoen, net als Nathan Ngoy.

Deze situatie zal Ivan Leko ertoe brengen om zijn middenveld te heroverwegen, met het oog op volgende seizoen. Zoals geweten geeft Leko er de voorkeur aan om zijn ploeg voor te bereiden op volgend seizoen.

Het goede nieuws is nu wel de terugkeer van Marlon Fossey. De Amerikaan zal Isaac Price bevrijden van een rol die niet de zijne was, en de Noord-Ier in staat stellen om zijn favoriete rol van box-to-box terug te krijgen. Het is echter niet zeker of hij de wedstrijd zal kunnen beginnen.

"Marlon was erg belangrijk, we hebben vier van de tien wedstrijden verloren, dat is veel. Price is een middenvelder, hij heeft goed gespeeld op de flank, maar hij is een box-to-box. We willen het beste team voor deze wedstrijd en Isaac raakte licht geblesseerd tijdens de interlandbreak, dus we zullen zien of hij fit genoeg is om te starten."

De gelukkigen van het verhaal zouden dus William Balikwisha, Hakim Sahabo en Cihan Canak moeten zijn, die meer speeltijd kunnen krijgen naast Hayao Kawabe.

Ivan Leko zal, waar mogelijk, spelers opstellen die er volgend seizoen nog zullen zijn. Met iedereen op zijn favoriete positie kan hij eindelijk een langetermijnvisie ontwikkelen met zijn spelers.