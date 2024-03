Steeds duidelijker wie nieuwe trainer van Club Brugge zal worden: gewenst target is binnenkort zo goed als zeker beschikbaar

Nicky Hayen neemt over tot het einde van het seizoen bij Club Brugge. Tegen dan is er normaal gezien al lang een nieuwe trainer gevonden. En dat zou wel eens sneller dan verwacht kunnen gaan.

De kans dat Karel Geraerts straks bij Club Brugge overneemt, wordt steeds groter. Nadat ze hem vorige zomer over het hoofd zagen, is hij nog steeds het hoofdtarget om de vrijgekomen functie in te vullen.

Geraerts ligt wel nog twee jaar onder contract bij Schalke 04, maar daar is de chaos groot. De teammanager en de directeur jeugdzaken werden ontslagen, de club zit in schulden, Geraerts moest Timo Baumgartl naar de B-kern zetten na een discussie...

Die reageerde trouwens al op zijn straf met een sneer naar Geraerts: "Wat ik niet kan en zal tolereren, zijn ongerechtvaardigde beschuldigingen en aantijgingen met betrekking tot mijn professionaliteit, motivatie en vermogen om in een team te werken."

En sportief staan ze pas veertiende. Volgens BILD zal Geraerts het allemaal niet overleven. Meer nog, als er dit weekend niet gewonnen wordt van Karslruher SC zou hij zelfs al aan de deur gezet kunnen worden.

Geraerts, die op advies van adviseur Marc Wilmots werd aangesteld, wordt verweten voor ‘chaos, onrust en angst’ te hebben gezorgd, schrijft de Duitse krant.