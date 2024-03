Vertonghen pikt er één absoluut belangrijke speler uit: "Hij is noodzakelijk voor ons"

We kregen dinsdag de kans om nog even op ons gemak na te kaarten met Jan Vertonghen. De verdediger had na de wedstrijd tegen Engeland een correcte analyse in huis. Maar hij wou er ook twee individuele prestaties uitpikken.

Engeland was een goeie match, maar het legde ook pijnpunten bloot. Al heeft Vertonghen wel het idee dat daar nog aan gewerkt kan worden. "We zijn zeker geen slechte ploeg, maar het kan zeker nog beter. We moeten minder kansen weggeven", klonk het.

"Iedereen bij ons moet wel fit blijven. De belangrijkste maanden komen er nu aan bij de clubs. We moeten eerst alles geven daar en goed op ons lichaam te letten. En dan hebben we eindelijk eens een paar weken de tijd om duchtig te werken met de nationale ploeg", gaf hij aan.

De Rode Duivels verzamelen 10 dagen voor de start en 14 voor de eerste match. "Tot nu was het toch wel moeilijk om lange trainingen erin te zetten en tactisch te werken. Voor het EK hebben we daar wel tijd voor."

Youri? Hij was echt sterk na alle kritiek die hij kreeg

En vooral hopen dat De Bruyne tegen dan topfit is en Romelu Lukaku zijn topvorm behoudt. "Romelu? Voor ons spel scheelt het zeker een slok op een borrel om hem erbij te hebben. We hebben hem nodig als die targetman, dat hij ook in de bal komt. Er zijn ook wedstrijden dat een ander soort spits ook aan de bak komt, maar in dit systeem is hij voor ons noodzakelijk."

Ook voor Youri Tielemans had hij nog een woordje over. "Youri was fantastisch. Hij is op een ongelooflijk snelvaartsnelheid begonnen bij de nationale ploeg en heeft daarna wat kritiek gehad, ook in de Nations League. Ik wil er liever niemand uithalen, maar omdat je het nu zelf doet... Hij was echt sterk. Twee goals, maar ook megabelangrijk in het spel zelf."