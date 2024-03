Wouter Vrancken onthult grote ambities van KRC Genk tijdens Champions' Play-offs

Nu het reguliere seizoen gedaan is, wordt het tijd voor de play-offs. Die zullen dit weekend beginnen, of voor KRC Genk, op maandag.

Op maandag 1 april komt Union SG op bezoek bij KRC Genk. De Limburgers staan meteen voor een serieuze test tegen de leider, die gebrand is om dit jaar de titel te pakken.

Maar ook Racing Genk heeft nog veel ambitie. De titel lijkt heel ver weg, de Croky Cup zal ook niet meer lukken en Europees is Genk uitgeschakeld, maar er kan nog wel op iets anders gemikt worden.

"Wij willen een prijs pakken. In de vorm van een Europees ticket", vertelde coach Wouter Vrancken bij Het Nieuwsblad. "We zijn nederig en gaan niet te hoog van de toren blazen. Maar we zijn tegelijk ambitieus, de play-offs zijn geen eindpunt maar een nieuw begin."

Maar het zal niet gemakkelijk worden. Tijdens de laatste transferperiodes vertrokken er steeds sterkhouders, maar daar kijkt Vrancken niet op terug.

"Het is wat het is", gaat hij verder. "Ik heb nooit achteruit gekeken en geklaagd over wie er niet meer was. Niet bij de start van elk seizoen of in de winter."

"Omdat het geen zin heeft en omdat ik geloof in de spelers die beschikbaar zijn. Er is geen geschikter moment om te tonen wat ze in hun mars hebben. De grote uitdaging is om de potentie, die iedereen in zich heeft, om te zetten in kwaliteit en rendement", besluit hij.