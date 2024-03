Besnik Hasi doet boekje open over uitgaande transfers bij KV Mechelen en noemt opvallende naam

KV Mechelen greep net naast de Champions' Play-offs. Bij Malinwa wordt er al vooral richting volgend seizoen gewerkt.

KV Mechelen kan in de play-offs op zoek gaan naar een Europees ticket, al wordt er vooral al gewerkt richting volgend seizoen. Of dat met of zonder Besnik Hasi als trainer zal zijn is momenteel nog niet geweten. En er zijn nog heel wat andere vraagtekens naast het dossier van wie de trainer zal zijn.

Het houdt Besnik Hasi zelf ook bezig. Als hij wil doorgaan bij KV Mechelen, dan wil hij zelf ook weten wie er allemaal aan boord blijft en wie vertrekt. Er lijken al enkele vertrekkers zo goed als zeker te zijn, zo geeft de Mechelse oefenmeester mee in een interview met Gazet van Antwerpen.

Coucke al elders getekend?

“De kwaliteit van Cobbaut zijn we bijvoorbeeld kwijt, want die gaat waarschijnlijk terug naar Parma. In Bates en Garananga is ook interesse”, klinkt het.

En dan doet hij ook nog een boekje open over de doelman. “Coucke heeft nog niet bijgetekend, evengoed heeft hij elders al getekend”, klinkt het verrassend.

Tijd zal moeten uitwijzen hoe het allemaal zit met deze dossiers, maar het zou best kunnen dat KV Mechelen een aantal sterkhouders kwijtspeelt en dat zou voor Besnik Hasi zelf ook wel eens het signaal kunnen zijn om andere oorden op te zoeken.