KV Mechelen ziet pion definitief vertrekken

De play-offs staan voor de deur. KV Mechelen neemt het zaterdagavond op tegen OH Leuven. Daags voordien komt de ploeg met het nieuws dat er een pion definitief de club zal verlaten.

Het gaat hier om Alec Van Hoorenbeeck. De 25-jarige Belg maakte definitief de overstap naar FC Twente, laat de club zelf weten via zijn officiële kanalen.

'FC Twente heeft laten weten dat ze de optie in het contract van Alec Van Hoorenbeeck zullen lichten. Ons jeugdproduct trok vorige zomer op huurbasis naar de Nederlands club uit Enschede, en tekent er nu een contract van twee seizoenen met optie op een extra jaar', klinkt het op het webstek van de club.

Van Hoorendonck speelde als sinds zijn jeugd bij Malinwa waar hij in 2018 ook bij de A-kern werd opgenomen. 'Na uitleenbeurten aan KSK Heist en Helmond Sport – hij speelde er elke minuut - kon Alec definitief zijn plek afdwingen bij de A-kern in het seizoen 21-22. Uiteindelijk kwam Van Hoorenbeeck 55 keer in actie voor de eerste ploeg van Malinwa.'

'Afgelopen zomer trok ons jeugdproduct op huurbasis naar Twente, naast die huur bedong Twente ook een aankoopoptie. Het nummer drie van de Eredivisie, liet weten die optie te lichten', klinkt het verder bij de club, die Van Hoorendonck ook nog bedankt.

'Malinwa bedankt Alec voor de vele mooie jaren bij geel-rood. Want hij maakte onder andere de promotie en bekerwinst van 2019 mee en speelde in verloren finale van vorig jaar tegen Antwerp.'