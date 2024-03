Mignolet legt vinger op de wonde over wat er onder Deila misliep: "We waren te onwetend"

Club Brugge heeft dit seizoen al veel kritiek gekregen. Terecht ook, gezien de hoeveelheid punten die ze weggaven en het spelniveau. Simon Mignolet begrijpt dat en weet waarom het niet lukte onder Ronny Deila.

Deila had de neiging om veelal achteruit te kruipen en verdedigende wissels te doen. "Als je drie keer scoort tegen Kortrijk, hoe komt het dan dat je niet wint? Omdat je geen manier hebt om de wedstrijd dood te maken, en om het vertrouwen bij de tegenstander weg te nemen", zegt Mignolet in HLN.

Er waren geen oplossingen om de wedstrijd te blijven controleren. "Maar daar ging het niet over. Wij waren bezig met hoe we moesten voetballen. Opbouwen. Scoren. Dáárom kregen we bepaalde doelpunten herhaaldelijk tegen.

"Op den duur zaten we in een paniekzone, omdat we al drie keer het deksel op de neus hadden gekregen. Er was geen houvast meer. Geen controle. Geen scenario wat er exact moest gebeuren. We waren onwetend. Té veel vraagtekens. En we kregen dat niet omgedraaid."

Hij heeft de druk onderschat

Uiteraard wordt er dan naar de trainer gekeken. "Ik denk dat Ronny dat zelf ook wel besefte. Zeker na die wedstrijd op STVV, waar we alles onder controle hadden tot Sint-Truiden tactisch iets bijstuurde. Aanvankelijk was er geen probleem, maar na rust verloren we volledig de controle. En opnieuw vonden we er geen antwoord op."

De druk leek hem te veel te worden. "Je mag nog denken dat je al veel druk hebt meegemaakt in je carrière, trainer zijn van Club Brugge is toch nog iets anders. Dit is nog steeds de grootste club van het land. Daar moet je mee om kunnen."

"Ik denk dat Ronny dat misschien wat onderschat heeft, ja. Standard heeft ook vurige supporters, maar daar staat niet elke dag alles in de krant. Terwijl je hier élke match moet zien te winnen. In Europa, in de beker én in de competitie.