Ook Mignolet haalt 'ontbreken Mannaert' aan als gemis én overloopt de trainers van de afgelopen jaren: "Als Hoefkens beter omringd was..."

Simon Mignolet heeft al vele successen gekend bij Club Brugge, maar de afgelopen twee jaar was het een komen en gaan van trainers die hun visie niet konden doorduwen. Of wiens visie niet bij blauw-zwart paste.

Mignolet zag er zo vijf de revue passeren de laatste twee jaar. "Iedereen was erg lovend over Schreuder. En als Carl (Hoefkens, red.) een beetje beter omringd was geweest, dan zou het een heel stuk anders zijn gelopen", klinkt het in HLN.

Over Scott Parker heeft hij wel weinigs goed te vertellen. De Engelsman lag niet goed in de kleedkamer. "Daarna kwam er iemand waarbij het 'his way or the highway' was - dat was duidelijk niet de weg."

"De Mil heeft ons nadien ondanks zijn onervarenheid toch nog naar play-off 1 geloodst, waarna we onder Deila een beetje in hetzelfde verval zijn beland als onder Scott Parker."

Mannaert

Ook Mignolet haalt het vertrek van Vincent Mannaert aan als een reden dat het niet lukte. "Deila probeerde weliswaar meer compromissen te sluiten, maar het was niet zo dat iemand invloed op hem had."

"Die zei: 'Het gaat de verkeerde kant uit.' Het probleem voorkomen, daar was onder Deila helemaal geen sprake van. Vandaar dat-ie aangaf: 'Ik heb Vincent Mannaert gemist.'"