Xabi Alonso heeft beslissing over toekomst genomen waar één club heel blij mee zal zijn

Er werd de laatste tijd veel gepraat over de toekomst van Xabi Alonso. De Spaanse coach van Bayer Leverkusen heeft nu zijn beslissing genomen.

Xabi Alonso is dit seizoen uitstekend werk aan het verrichten met Bayer Leverkusen. De club staat onder zijn leiding helemaal bovenaan het klassement in de Bundesliga.

Bayer Leverkusen telt momenteel 70 punten terwijl eerste achtervolger Bayern München er 60 heeft. Zo stevent Alonso met Leverkusen af op een landstitel.

Zijn prestaties zijn dan ook niet onopgemerkt voorbij gegaan. Zowel Liverpool als Bayern München willen Xabi Alonso volgend jaar zien komen als hoodcoach. Bij Liverpool vertrekt Jürgen Klopp na dit seizoen, en bij Bayern neemt Thomas Tuchel afscheid.

Xabi Alonso zal bij Bayer Leverkusen blijven

Maar beide clubs worden teleurgesteld. Xabi Alonso heeft zijn keuze gemaakt en daar zullen ze bij Leverkusen erg blij mee zijn. "Ik had een goeie meeting met het bestuur en heb hen verteld dat ik hier blijf", vertelde de coach volgens HLN.

"Na veel geruchten over mijn toekomst, heb ik de interlandbreak benut om na te denken. Dit is waar ik moet zijn. Ik kan me hier als coach ontwikkelen. Ik heb nog veel te bewijzen. En ik heb het gevoel dat mijn werk hier nog niet klaar is."