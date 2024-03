Dave Peters is helemaal zeker wie de nieuwe trainer van Club Brugge wordt

Exit Ronny Deila bij Club Brugge. De Noor moest na verlies tegen STVV op de slotspeeldag van de reguliere competitie in de Jupiler Pro League zijn valiezen pakken. Blauwzwart doet het seizoen uit met Nicky Hayen, die overkwam van Club NXT.

Maar wie wordt deze zomer de nieuwe trainer bij Club Brugge? Karel Geraerts werd het meest van al genoemd, maar ook de namen van Hein Vanhaezebrouck en Wouter Vrancken, naast een reeksje buitenlanders, vielen al.

Voor Dave Peters, commentator bij Eleven, is het duidelijk wie de opvolger van Deila zal worden. Zou Wouter al een beetje West-Vlaams spreken?”, vraagt hij zich in Gazet van Antwerpen af. “Club Brugge heeft al eens héél dicht bij Vrancken gestaan, hè. Het staat in de sterren geschreven dat hij daar coach wordt.”

Toch lijkt er meer nodig te zijn dan een nieuwe coach om Club Brugge te reanimeren. “Daar heb ik al úren over gedebatteerd. Als je naar de geschiedenis van het Belgische voetbal kijkt, heb je hoogconjunctuur, waarbij een club twee tot drie keer kampioen wordt.”

Bodem bereikt bij Club Brugge

Anderlecht met Boskamp en Jacobs, Standard met Preud'homme en Bölöni, Club Brugge met Preud'homme en Clement. Daarna komt een periode dat het minder gaat.

“Om een onverklaarbare x-factor kun je dat niet vermijden. Er is geen enkele topclub, behalve misschien Bayern München, die tien keer na elkaar kampioen wordt. Je moet dit gewoon ondergaan.”

Dat moment lijkt ondertussen wel gekomen bij Club Brugge, waardoor het voor Vrancken het ideale moment is om in te stappen. “Uiteraard, als je aan de bodem zit”, besluit Peters.