Geraerts heeft een goede reden om bij Schalke te blijven en Club Brugge te weigeren

Club Brugge ontsloeg deze week trainer Ronny Deila. Blauwzwart wil voor volgend seizoen een opvolger aanduiden.

Ronny Deila is niet langer de trainer van Club Brugge. De man die de leuze ‘No sweat no glory’ van blauwzwart als zijn persoonlijke lijfspreuk zag slaagde er niet in het vuur in de ploeg te krijgen, daar waar dat bij Standard zo goed lukte.

En precies omwille van die reden trok Club Brugge vorige zomer Deila aan en niet Karel Geraerts. Die laatste trok de deur achter zich dicht bij Union SG en werd uiteindelijk trainer van Schalke 04 in de tweede Bundesliga in Duitsland.

Eigen schuld

Daar loopt het niet bepaald goed, waardoor het een heel logische stap leek voor Geraerts om de stap naar een Belgische topclub te zetten. Zeker omdat hij nu keuze nummer één is voor voorzitter Bart Verhaeghe en co.

Maar Geraerts blijft nog liever in Duitsland aanmodderen dan bij Club Brugge aan de slag te gaan. En de reden is simpel: vorig jaar verkoos Club Brugge Deila boven Geraerts en dat is die laatste nog helemaal niet vergeten.

Al was dat voor een groot deel ook zijn eigen schuld. Geraerts wou tijdens de play-offs niet met Club Brugge spreken, terwijl Deila, die altijd ontkende dat er contact was met blauwzwart, dat wel deed en zo de job wist binnen te halen.