Toch spijt om niet voor Club Brugge te kiezen? "Mijn vrouw en kinderen stelden dezelfde vraag"

Karel Geraerts is momenteel aan de slag bij Schalke 04. Al had dat even goed bij Club Brugge kunnen zijn.

Ronny Deila was heel vroeg in beeld om trainer bij Club Brugge te worden, maar ook Karel Geraerts was één van de kandidaten. “We hebben gesproken, alleen zat de timing niet goed. Op het moment dat naast Union ook Club zich kwalificeerde voor Play-off 1, heb ik alle contacten met hen meteen stopgezet”, vertelt hij aan Het Laatste Nieuws.

Spijt heeft hij niet, dat hij niet voor Club Brugge koos. “Ik wou kampioen worden met Union. En ik wou niet dat daar iets of wat... Ik wou geen enkele vorm van afleiding. Het is waarschijnlijk wel daardoor dat Club zich op andere pistes geworpen heeft. Vandaag sta ik nog steeds honderd procent achter mijn beslissing om die gesprekken toen 'on hold' te plaatsen.”

Geraerts volgt de prestaties van Club Brugge op de voet. “Mijn vrouw en kinderen stelden deze week exact dezelfde vraag. Het loopt weer beter na een periode van veel puntenverlies. Persoonlijk vond ik het voetbal nochtans niet verkeerd. Ze hebben gesleuteld aan de efficiëntie in beide baklijnen. En Deila is zijn ideeën en filosofie van het goeie seizoensbegin toch redelijk trouw gebleven.”

Al is er wel die kloof van 14 punten in de rangschikking met leider Union. Kijken of de troepen van Deila daar vandaag wat aan veranderen.