Jan Vertonghen heeft heel mooie woorden voor ploegmaat: "Hij is van onschatbare waarde bij Anderlecht"

Anderlecht doet dit seizoen weer mee voor de titel. Paars-wit staat momenteel tweede in het klassement met 3(,5) punten minder dan Union SG.

Aan de basis van een ploeg die voor de titel wil gaan ligt natuurlijk altijd een goede verdediging. Bij Anderlecht is het duo Jan Vertonghen-Zeno Debast ondertussen al zeer vanzelfsprekend geworden.

De twee vinden elkaar goed en komen duidelijk goed overeen met elkaar, op en naast het veld. Vertonghen heeft dan ook alleen maar mooie woorden voor zijn ploegmaat.

"Voor mij is Zeno een van de beste spelers in België", vertelde hij bij HLN. "Aan de bal vind ik hem zelfs al Europese top. Zijn passing, zijn decision making het vertrouwen dat hij uitstraalt. Maar ook verdedigend heeft hij grote stappen gezet."

Tijdens Engeland-België zagen we het duo ook bij de Rode Duivels op het veld staan. Het is duidelijk dat bondscoach Domenico Tedsco ook gelooft in Debast.

"Dat ziet de bondscoach ook, hij kreeg niet voor niets het vertrouwen tegen Engeland. Debast is een topverdediger in wording en van onschatbare waarde voor Anderlecht", besluit Vertonghen.