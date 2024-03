Mengt KRC Genk zich in het titeldebat door kleine hulp? "Als ze daarvan profiteren..."

30 topwedstrijden staan er voor de deur in de Champions' Play-offs. Het is uitkijken of er iemand Union SG van de landstitel kan houden.

Op basis van het klassement bij aanvang van de play-offs worden Union SG en RSC Anderlecht genoemd als de mogelijke titelkandidaten. Toch kunnen de achtervolgers nog een rol van betekenis spelen in het titeldebat. Er wordt dan in eerste plaats gekeken naar Royal Antwerp FC en Club Brugge, maar volgens Peter Vandenbempt zou ook KRC Genk wel een rol kunnen spelen. “KRC Genk is een mooie deelnemer aan Play-off I. Ze zijn - net als KAA Gent - een ploeg die altijd en overal probeert te voetballen. Zeker voor de winterstop hebben ze vaak op een hoog niveau gepresteerd, hoewel ze nalieten om dat te vertalen in resultaten”, klinkt het bij Sporza. Kalender in het voordeel van KRC Genk Al verwacht Vandenbempt nog iets en daarbij zouden de Limburgers wel eens de hulp kunnen krijgen van de kalendermaker. “Ze hebben in de eerste helft van de play-offs vier thuiswedstrijden. Als ze daarvan profiteren, zit je normaal ineens mee in de kopgroep. Op papier heeft Genk de wapens om een rol van betekenis te spelen en eventueel een Europees ticket af te dwingen.” Toch moet je ook vaststellen dat Genk dit seizoen een pak kwaliteit heeft ingeleverd. “Er was het vertrek van Paintsil, El Ouahdi is op rechts nog geen Munoz en Oyen is opnieuw lang buiten strijd. Bovendien is Genk mentaal misschien een beetje aangetast door alles wat er gebeurd is op de slotspeeldag.” En ook nu de samenwerking van Wouter Vrancken met KRC Genk zijn einddatum lijkt bereikt te hebben zou dat wel eens voor mindere prestaties kunnen zorgen.