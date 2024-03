Vincent Euvrard volgend seizoen nog bij Zulte Waregem? Essevee-coach komt met duidelijk antwoord

De Challenger Pro League blijft enorm spannend. Nog heel wat ploegen kunnen promoveren naar de Jupiler Pro League.

Een van de ploegen die volgend seizoen graag in 1A speelt is Zulte Waregem. De club wil liefst zelfs voor een rechtstreekse promotie gaan, al zal wel heel moeilijk worden.

Essevee liet zaterdag namelijk weer punten liggen tegen KMSK Deinze. Het werd 1-1 nna doelpunten van Laurent Lemoine en Jelle Vossen (volledige verslag hier).

Vincent Euvrard volgend seizoen nog bij Essevee?

De toekomst van coach Vincent Euvrard bij de club blijft nog redelijk onzeker. Hij gaf eerder al aan dat hij gefaald heeft als Zulte Waregem geen promotie kan afdwingen. Zal hij volgend jaar nog aan het roer staan bij Essevee?

"Of ik hier volgend seizoen nog trainer ben indien het mislukt? Het lot van een trainer wordt vaak door anderen beslist", vertelde hij bij Het Nieuwsblad. "Soms stapt een trainer zelf uit een verhaal, maar zo steek ik niet in elkaar."

Euvrard is zo duidelijk dat hij zelf niet zal vertrekken. "Wat ik nastreef is een club, een team en spelers beter maken en vooral iets achterlaten dat beter is dan ik het heb aangetroffen. Daar ben ik bij OHL in geslaagd en in Molenbeek heb ik mijn stempel gedrukt. Dat wil ik ook bij Zulte Waregem doen."