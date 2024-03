Rechtstreekse promotie over en out? Zulte Waregem kan opnieuw niet winnen

Na het verlies tegen Beerschot op de vorige speeldag is Zulte Waregem er ook tegen Deinze niet in geslaagd om te winnen. Het zorgt ervoor dat rechtstreekse promotie nagenoeg onhaalbaar wordt voor Essevee.

In de Leiederby tussen Deinze en Zulte Waregem knokten de 4e en de 5e in de stand om de levensbelangrijke driepunter. Vooral voor Zulte Waregem is promotie een must gezien de kapitaalsinjectie en het behoud van de kern van vorig seizoen.

Toch kwam Deinze als beste uit de startblokken maar De Wolf duwde een schot van Kehrer uit zijn korte hoek. Daarna nam Zulte Waregem het commando over.

Vossen zet Essevee op voorsprong

Traore legde de bal te ver opzij voor Ndour maar die recupereerde het leer om dan hard voor te zetten. Miras duwde de voorzet voor zich uit, pal in de voeten van Vossen. De kapitein liet de kans niet liggen en zette de bezoekers op voorsprong.

Gelijk net na rust

Na twee minuten in de tweede helft hingen de bordjes alweer gelijk. Lemoine klom het hoogste na een corner en verschalkte De Wolf met een kopbal.

De bezoekers kwamen in de tweede helft nog het dichtste bij een doelpunt. Miras moest nog een pegel van Gavriel uit zijn doelvlak pareren maar er werd niet meer gescoord.

Top 2 onmogelijk voor Zulte Waregem?

Zo staat Deinze nu op één punt van de tweede plaats van Lommel, al moeten zij zondag nog tegen Patro Eisden. Zulte Waregem staat daar nog eens vier punten achter. Met nog drie speeldagen te gaan lijkt de top 2 zo enorm moeilijk te worden. Voor Deinze blijft de top 2 een realistischer doel maar promoveren wordt met de licentieperikelen zeer lastig.