Imke Courtois laat zich uit over Club Brugge na vertrek Ronny Deila en de bijhorende ambities

Club Brugge ontdeed zich vlak voor de start van de Champions' Play-off van coach Ronny Deila. En dus is de vraag wat Nicky Hayen in de play-offs zal kunnen verwezenlijken met blauw-zwart. Druk is er altijd op Jan Breydel.

Club Brugge begint op paasmaandag met een Brugse derby aan zijn Champions' Play-off. Meteen een wedstrijd waar toch wel wat druk op staat, al is blauw-zwart door het ontslag van Ronny Deila misschien wel een beetje van de druk af. "Ik denk dat de druk wel wat minder zal zijn tegen Cercle Brugge. Het rommelde al weken rond Ronny Deila", analyseert Imke Courtois het zeer duidelijk in De Zondag. Toch staat er op een Brugse derby natuurlijk altijd druk. © photonews Zeker blauw-zwart moet echt wel proberen te winnen van De Vereniging. "Ik ben benieuwd of Nicky Hayen in twee weken erin zal geslaagd zijn om Club Brugge opnieuw herkenbaar te laten voetballen." Europees ticket het minimum voor Club Brugge "Het zal moeten, want een Europees ticket is het minimum", aldus nog de gewezen Red Flame. Meer druk bij Club dan bij Cercle in ieder geval. Volgens Courtois is het seizoen van Cercle Brugge namelijk al geslaagd. Alles wat zij in de Champions' Play-off nog kunnen laten zien, zal dan ook als bonus kunnen worden gezien.





Volg Cercle Brugge - Club Brugge live op Voetbalkrant.com vanaf 13:30.