Real Madrid blijft op titelkoers: Rodrygo de held van de avond tegen verrassend Athletic de Bilbao

In LaLiga stonden op zondag vier interessante duels op het programma. Er werd uiteraard vooral uitgekeken naar de clash tussen Real Madrid en Athletic de Bilbao. De thuisploeg zou het uiteindelijk gaan halen.

Real Madrid wilde in eigen huis komaf maken met Athletic de Bilbao en zo nog wat meer de macht grijpen in de Spaanse competitie. De Basken van hun kant zitten dan weer in een strijd verwikkeld met onder meer Atlético Madrid voor de vierde plaats én het spelen in de Champions League.

Rodrygo de held van Real Madrid met twee doelpunten

Al na zeven minuten wist Rodrygo er 1-0 van te maken voor de hoofdstedelingen, in de tweede helft was het diezelfde Rodrygo die er 2-0 van maakte. Van die domper kon Ahtletic de Bilbao niet meer herstellen en zo bleef het bij die stand.

In de stand loopt Real Madrid zo opnieuw tot acht punten uit op eerste achtervolger Barcelona. Er zijn nog acht speeldagen te spelen in LaLiga.

Girona wint ook, deze keer van Real Betis

Nog op zondag speelde Girona tegen Real Betis. Dat werd een 3-2 overwinning voor de sensatie van de Spaanse competitie, dat stevig derde blijft.

Op maandagavond speelt Atlético Madrid nog tegen Villarreal. Als ze daar gaan winnen, dan nemen ze de vierde plek over van Bilbao.