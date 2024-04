En ineens is het ondenkbare mogelijk geworden: Kompany kan voor het exploot van het jaar zorgen

Na de puntendeling bij Chelsea, hebben de Clarets nog steeds acht wedstrijden om hun huid te redden in de Premier League. Puntengewijs gezien zijn de manschappen van Vincent Kompany niet zo ver van het behoud als een paar weken geleden gedacht werd.

En als in Engeland de prestatie van het seizoen straks geleverd wordt door het Burnley van Vincent Kompany? Slechts drie weken geleden stonden ze elf punten achter op de eerste club buiten de degradatiezone. Nu staan de Clarets in een positie om toch nog het behoud na te streven.

Door een derde opeenvolgende wedstrijd zonder nederlaag te behalen, heeft Burnley zijn beste serie sinds het begin van het seizoen neergezet. Na het gelijkspel tegen West Ham en de overwinning tegen Brentford, heeft de promovendus een punt gepakt op het veld van een zeer matig Chelsea.

Ondertussen heeft Nottingham Forest vier punten verloren en heeft het team van Matz Sels en Divock Origi een magere 2 op 15 behaald, terwijl het Luton Town van Thomas Kaminski en Albert Sambi-Lokonga (uitgeleend door Arsenal) niet beter doet: 2 op 21.

Burnley en Vincent Kompany strijden voor een onwaarschijnlijk behoud in de Premier League

Nu staat Burnley nog maar vier punten achter op de eerste veilige plaats met nog acht wedstrijden te spelen in het kampioenschap. Die behoort momenteel toe aan Luton Town.

En het belangrijkste is dat het schema in het voordeel van de Clarets spreekt. Vincent Kompany en zijn spelers hebben al tegen alle teams in de top 4 gespeeld en moeten nog drie directe concurrenten trotseren, terwijl Luton nog tegen Arsenal moet spelen en Nottingham Manchester City moet trotseren, terwijl ze ook verschillende Europese kandidaten ontmoeten.

Voor het eerst dit seizoen hebben Burnley en Kompany dus alles in eigen hand. 'Operatie redding' zal beginnen moet beginnen met een match tegen Wolverhampton vanavond. Nottingham ontvangt Fulham, Luton gaat naar de Gunners. Mogelijk staan ze vanavond op één punt van de redding...