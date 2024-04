Geweldig nieuws bij Anderlecht na jaren van grote verliezen: "Eind dit seizoen hebben we een positief eigen vermogen"

Als het de voorbije jaren over de financiële rekening ging van Anderlecht was het steeds huilen met de pet op. Tientallen miljoenen in het rood en op de rand van het faillissement zelfs. Die situatie is nu helemaal omgedraaid, weet CFO Klaas Reynaert te vertellen in Trends.

Reynaert hoopt natuurlijk ook dat de sportieve resultaten zullen blijven volgen. Het zou Anderlecht ineens een boost geven op financieel vlak. "We houden voor volgend seizoen rekening met vier scenario's”, zegt Reynaert in Trends.

“Vooral een deelname aan de Champions League zou een wereld van verschil maken. Als je één punt pakt in de groepsfase van de Champions League, moet je in de Europa League al bijna de finale spelen om evenveel te verdienen.”

Reynaert trof wel een puinhoop aan toen hij begon. "We boekten jaren op rij een verlies van 30 miljoen euro. Toen ik hier begon, was er amper nog cash en had de club een negatief eigen vermogen van 50 miljoen euro. Er was een kapitaalsverhoging goedgekeurd, maar er was nog geen deal tussen de aandeelhouders."

Positieve cijfers zonder Europees voetbal

Intussen hebben de aandeelhouders en vooral Marc Coucke de club een reddingsboei toegeworpen. “In december 2021 is de kapitaalverhoging doorgevoerd. Dat was de eigenlijke doorstart van de club. De rest van het seizoen hebben we het businessplan op punt gezet."

"In totaal is er 93 miljoen euro in de club gepompt: 42 miljoen via kapitaalverhogingen, 13 miljoen euro van schuldomzetting in kapitaal en 33 miljoen euro via de kwijtschelding van schulden."

"De nieuwe investeerders wilden dat Anderlecht cashflowmatig break-even draait. Eind dit seizoen zullen we een positief eigen vermogen hebben. Dit seizoen eindigen we met positieve cijfers, zonder Europees voetbal te hebben gespeeld. Dat is beter dan verwacht.”