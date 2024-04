Hoe Anderlecht zijn financiële balans niet echt representatief is: "Debast zijn waarde is nul"

Anderlecht is er financieel weer helemaal bovenop aan het komen. Er moet echter nog streng gewaakt worden over de uitgaven. Vooral de loonkost moet binnen de perken gehouden worden. En er moeten inkomsten zijn uit transfers.

Anderlecht zal altijd afhankelijk blijven van grote uitgaande transfers. "Netto transferinkomsten blijven ook voor ons belangrijk, net als bij de meeste Belgische clubs. Daarom investeren we elk seizoen 10 miljoen euro in onze jeugdacademie, om het mooie parcours van uitgaande transfers voort te zetten", aldus CFO Klaas Reynaert in Trends.

"Dat maakt deel uit van ons businessmodel. Enkele de absolute topclubs uit de grote competities kunnen een negatief transferresultaat boeken dankzij hun royale inkomsten uit tv-rechten. Dat geld druppelt naar de rest door. Eigenlijk is het transfersysteem dus een soort van solidariteitsmechanisme in het Europees voetbal.”

Balans van voetbalclub altijd ondergewaardeerd

Al laat de balans zien dat de huidige spelerswaarde van de kern slechts 15 miljoen euro is. "Op de balans staat enkel de waarde van de spelers voor wie we een transferbedrag hebben betaald. Dat bedrag wordt over de looptijd van het initiële contract afgeschreven", legt Reynaert uit.

"De balans van een voetbalclub is daarom bijna altijd ondergewaardeerd, zeker bij een club als Anderlecht, die ook veel spelers heeft die ze zelf heeft opgeleid. De waarde van die spelers staat niet op de balans."

"Dit seizoen staan gemiddeld maar liefst vijf zelf opgeleide spelers in de basiself. Geen enkele Belgische club doet beter. De marktwaarde van Zeno Debast bijvoorbeeld wordt geschat op 15 miljoen euro, maar op onze balans staat hij op een waarde van nul, omdat we hem zelf opgeleid hebben."