Thibaut Courtois is voor de derde keer vader geworden: dit is de nieuwe spruit

De Israëlische media rapporteren dat de echtgenote van de Rode Duivel afgelopen zaterdag is bevallen, maar er is nog geen officiële bevestiging op sociale media van het paar zelf.

Professioneel gezien zal Thibaut Courtois het seizoen 2023/2024 niet als een van zijn beste herinneren. Tussen herhaalde problemen met Domenico Tedesco en twee ernstige knieblessures heeft hij een van zijn moeilijkste jaren op het voetbalveld doorgemaakt.

Gelukkig heeft hij nog zijn privéleven om positief te blijven bekijken. En daar is een goede reden voor, want volgens de Israëlische media is Mishel Gerzig afgelopen zaterdag bevallen van een dochter genaamd Ellie.

"Thibaut Courtois en zijn vrouw Mishel Gerzig verwelkomen hun dochter Ellie," melden verschillende media uit het land van het model. Het babygeluk zal hem zijn sportieve problemen wel wat doen vergeten.

Dit betekent dat Thibaut Courtois voor de derde keer vader is geworden, na Adriana (8 jaar) en Nicolas (6 jaar), die hij kreeg uit een eerdere relatie.

Courtois herstelt momenteel van een gescheurde meniscus in zijn rechterknie, waarvoor hij succesvol twee weken geleden is geopereerd. Hoe dan ook, zijn seizoen bij Real Madrid is ten einde.