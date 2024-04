Wat is het plan met De Laet? Antwerp nam een opvallende beslissing: "Anders was dat wel gebeurd"

Ritchie De Laet kondigde vorige week aan dat het zijn laatste seizoen wordt bij Antwerp. De verdediger groeide in enkele jaren tijd uit tot een echt clubicoon. Hij wordt dan ook op handen gedragen door de fans.

Patrick Goots denkt dat De Laet geen nieuw contract meer kreeg bij The Great Old. “Een signaal dat Antwerp zijn contract niet met een jaar wilde verlengen, anders was dat wel gebeurd”, meent Goots in GvA.

“Ritchie kon met zijn ervaring nog van waarde zijn in de kleedkamer. Het is nu aan hem om uit te maken wat hij wil gaan doen. Neemt hij een rol binnen de club op, zoals Maxim Biset en Faris Haroun?"

Goots denkt echter dat hij ook nog een andere keuze heeft. "Of voelt hij zich fysiek in orde om nog een jaar of twee te voetballen? Wat hij ook beslist, hij zal voor altijd een ‘super legend’ blijven.”

De Laet begon zijn professionele carrière bij Royal Antwerp FC in 2007, voordat hij overstapte naar Manchester United in 2009. Bij Manchester United had De Laet beperkte speeltijd en werd hij uitgeleend aan verschillende clubs, waaronder Preston North End, Sheffield United en Norwich City. Hij maakte zijn debuut in de Premier League voor Manchester United in 2009.

In 2012 verliet De Laet Manchester United definitief en tekende hij bij Leicester City, waar hij een belangrijke rol speelde in het winnen van de Football League Championship in het seizoen 2013-2014 en het daaropvolgende succesvolle seizoen in de Premier League 2015-2016, waarin Leicester City verrassend kampioen werd.