Zorgen voor Besnik Hasi? KV Mechelen moet het dit weekend mogelijk zonder absolute sterkhouder doen

KV Mechelen zal het vrijdagavond opnemen tegen STVV. Een ploeg die hen dit seizoen echt niet lijkt te liggen.

Tegen STVV lijkt KV Mechelen het altijd wel iets moeilijker te hebben. Dat weet ook coach Besnik Hasi. "Net als OHL is het een ploeg waarvan we twee keer verloren in de reguliere competitie. Dat blijft toch wat hangen", vertelde hij op zijn persconferentie.

Hasi was er één keer bij. De wedstrijd in Sint-Truiden was toen nog onder leiding van Steven Defour. "Dat was die bewuste sneeuwwedstrijd, waar we de rust indoken met een 0-2-achterstand en de match eigenlijk al gespeeld was. We zouden het liefst eens winnen tegen hen."

"Maar STVV is wel een goed voetballende ploeg - ze voetballen ook altijd. We zullen een keuze moeten maken tussen hoog druk zetten en afwachten. Zij gaan ook niet zomaar alles opengooien tegen ons", gaat de coach van Malinwa verder.

KV Mechelen moet het misschien ook nog zonder Rob Schoofs doen. HLN meldt dat de kapitein onzeker is door een kneuzing in de voet. Wie er ook zeker niet bij is, is Islam Slimani. Die pakte rood tegen OH Leuven.

"Islam is een emotionele jongen", gaat Hasi verder. "Hij had het niet makkelijk met de beslissingen van de scheidsrechter de hele wedstrijd. Maar als de ref zegt dat je aan die kant het veld moet verlaten, dan moet je dat doen."