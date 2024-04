🎥 Doet vaderschap wonderen voor knieblessure van Courtois? Doelman gaat helemaal los bij goal

Thibaut Courtois is momenteel opnieuw aan het herstellen van een knieblessure. Hij blesseerde zich opnieuw nadat hij bijna weer fit was.

Op 30 maart werd Thibaut Courtois voor de derde keer vader. Zijn vrouw Mishel Gerzig beviel van een dochtertje Ellie. "Welkom op de wereld, onze kleine Ellie', schreef het koppel nadien op Instagram. 'We houden zo veel van je."

Voor Courtois was het een lichtpuntje op persoonlijk vlak, want sportief moest hij onlangs een nieuwe tegenslag incasseren. In augustus vorig jaar viel Courtois uit met een gescheurde kruisband aan zijn linkerknie, in maart begon hij weer met trainen.

Courtois blesseerde zich echter opnieuw, maar deze keer aan de rechterknie. Hij scheurde daarbij de interne meniscus van zij rechterknie. En dus moet Courtois opnieuw aan een revalidatie beginnen.

Plots weinig last van knieblessure bij Courtois

En dus vult de doelman zijn tijd maar met gamen. Vrijdagavond speelde Courtois een wedstrijdje op EA Sports FC 24 (het vroegere FIFA) met Youtuber DjMaRiiO. Courtois scoorde op mooie manier... met zichzelf.

De doelman sprong uit zijn stoel en was door het dolle heen. Van pijn aan zijn knie leek geen sprake meer bij Courtois. Of doet het vaderschap wonderen? Zijn tegenstander baalde dan weer als een stekker.