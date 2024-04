Anderlecht hoopt op heropleving van bepalende speler: "Zijn lichaam is daar in het bijzonder gevoelig aan"

Bij Anderlecht rekenen ze erop dat één man straks weer zijn beste niveau vindt. Want er hangt heel veel af van de manier waarop Kasper Dolberg speelt. Tegen Antwerp zat die duidelijk niet op zijn beste niveau en daar is een verklaring voor.

Dolberg moet een bepalende speler worden in de play-offs. Maar hij is dit seizoen toch al wisselvallig gebleken. Brian Riemer denkt er echter niet aan om hem op de bank te zetten, want hij kent de kwaliteiten van zijn landgenoot. En die heeft nu ook geen afleidingen meer.

"Kijk, ik herhaal nog eens: ik was trots dat we wonnen tegen Antwerp na slechts één trainingsdag. Je mag die impact van de internationale wedstrijden niet onderschatten. En Kasper zijn lichaam in het bijzonder is heel gevoelig aan alles op de juiste manier te doen."

Dat betekent: trainen, eten, slapen, repeat... "Die internationale wedstrijden doen Kasper geen deugd", vindt Riemer. "Kasper is er ook op gebrand een titel te winnen. Hij streefde het al verschillende keren na. Hij is heel betrokken, maar hij laat zijn emoties amper zien. Dus voor de buitenwereld lijkt dat anders."

Het probleem is ook dat Dolberg moet aangespeeld worden. Hij krijgt o zo weinig bruikbare ballen de laatste tijd. "Daar besteed ik heel veel tijd aan in de tactische training. We moeten hem in positie krijgen."

"Hij moet meer van die situaties krijgen waarin hij kan afdrukken. Want zijn afwerking is de beste in België. Ik sprak er vandaag zelfs nog over met hem: hij is nog altijd ontgoocheld dat die goal in Brugge (voor buitenspel van Hazard, nvdr.) geannuleerd werd."