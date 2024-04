Coach Blessin haalt ook stevig uit richting de arbitrage en betrekt Anderlecht in de zaak

Alexander Blessin heeft op zijn persconferentie voorafgaand aan het duel met Cercle Brugge zeer kritisch uitgehaald. Ook de arbitrage kreeg er flink van langs in zijn analyse op de persconferentie voor de clash met de Vereniging.

Alexander Blessin had heel wat te vertellen op zijn persconferentie voor de clash tegen Cercle Brugge. Dat vele mensen graag Anderlecht kampioen zouden zien worden en dat de grote teams nog steeds beschermd worden onder meer.

"Velen zien Union SG nog steeds als een kleine ploeg. En onze missie is aan iedereen te laten zien dat we dat niet meer zijn. Daarvoor moeten we een titel pakken. Ik ben normaal gezien kalm en dat ben ik nu ook", aldus Blessin tegen La Dernière Heure.

"Ik ben relax. Tegen Genk hebben we te weinig intensiteit laten zien in de eerste helft, maar na de rust hebben we goede dingen laten zien. Een gelijkspel had verdiend geweest, maar ondanks de kritiek hou ik een goed gevoel over aan die match."

Sneer richting arbitrage door Blessin

Om vervolgens ook nog eens uit te halen richting de arbitrage: "Ik heb het gevoel dat het niet de goede richting uit gaan de laatste weken. Er was geen rode kaart in de tackle op Machida en dan was er ook nog het handspel van Kerk richting de gelijkmaker van Antwerp."

"En in de andere richting heb je nu de situatie tussen Wijndal en Hazard. Daar hadden beide spelers toch gewoon geel moeten krijgen!", wist Blessin zich alles bij elkaar toch wel ferm op te winden op zijn persconferentie.