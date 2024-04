Blessin gaat hard tekeer: "Grote clubs worden beschermd, meeste mensen willen dat Anderlecht kampioen wordt"

Union SG neemt het dit weekend zondag in eigen huis op tegen Cercle Brugge, volgende week staat dan weer de topper op bezoek bij RSC Anderlecht op het programma. Alexander Blessin is op zijn persconferentie in aanloop naar het duel van dit weekend zwaar tekeer gegaan op zijn persconferentie.

De grote clubs worden volgens Alexander Blessin al langer dan vandaag beschermd. Dat maakte hij ook al mee in zijn tijd bij KV Oostende: "Een paar jaar geleden gebeurde het me ook al bij Oostende, daarom dat het me misschien gevoelig ligt."

"Niemand praat over de duidelijke fout op Nilsson tegen KRC Genk bijvoorbeeld, terwijl we al doelpunten afgekeurd zagen door de VAR ... We willen een eerlijke en rechtvaardige competitie en dat de beste ploeg het haalt. Ik wil mijn ploeg beschermen, daarom dat ik nu spreek."

Volgens de coach van Union SG is het duidelijk: "De meeste mensen willen dat Anderlecht kampioen wordt. Daar heb ik een probleem mee", aldus Blessin tegen La Dernière Heure. "Ze hebben de meeste supporters in België, misschien heeft het daar mee te maken."

Liever een grote ploeg die de titel pakt?

"We spelen een bijna perfect seizoen, maar toch zeggen er velen nu dat het hét moment is voor Anderlecht. Manchester City verliest ook matchen op een seizoen ... Sommigen willen volgens mij liever dat een grote ploeg de titel pakt."

"Ik accepteer dat, het enige dat we kunnen doen is er tegen strijden als sommigen een slechte energie op ons willen zetten. We verliezen een match en het lijkt alsof de hele wereld zich tegen ons keert ... Ik heb er problemen mee."