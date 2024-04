Europe Play-offs krijgen de wind van voren: "Het is een ramp"

Net als de Champions' Play-offs zijn vorige week ook de Europe Play-offs van start gegaan. Al kan die strijd om het laatste Europese ticket weinig bekoren.

Na één speeldag in de Europe Play-offs lijkt de competitie voor drie van de zes clubs al voorbij. Standard, OH Leuven en Westerlo volgen op tien punten of meer van leider KAA Gent. En dat terwijl die drie ploegen toch nog negen wedstrijden moeten spelen.

KAA Gent, KV Mechelen en STVV lijken te strijden voor de winst in de Europe Play-offs, wat recht heeft op de wedstrijd om het laatste Europese ticket tegen de nummer vier of vijf van de Champions' Play-offs.

Europe Play-offs geen meerwaarde

Mo Messoudi is geen fan van het format. "Eerlijk? Die Play-off 2 is een ramp. Ook dit seizoen merk je dat drie van de zes teams eigenlijk nu al in voorbereiding zitten met het oog op volgend seizoen", zegt hij bij GvA.

Voor Messoudi moet het format zo snel mogelijk aangepast worden, omdat niemand er eigenlijk op zit te wachten. Het aantal toeschouwers ligt in de wedstrijden vaak ook lager dan in de reguliere competitie.

Vrijdag om 20u45 openen KV Mechelen en STVV de tweede speeldag van de Europe Play-offs. Zaterdag om 18u15 ontvangt Standard thuis OH Leuven en zondag om 19u15 trekt KAA Gent naar Westerlo.