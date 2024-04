Kortrijk-coach Alexandersson onthult wat hij veranderde na ontslag van De Boeck: "Dat was een probleem"

KV Kortrijk sloot de reguliere competie af met een stuntzege in en tegen Anderlecht. Vanaf gaan de West-Vlamingen verder met hun strijd om het behoud.

In zijn eerste wedstrijden van het seizoen pakte KV Kortrijk amper 10 op 60. Onder de nieuwe IJslandse coach Freyr Alexandersson zijn dat er 14 op 30 geworden. De situatie van KV Kortrijk is zo nog niet uitzichtloos.

In zijn eerste match ging Alexandersson met KV Kortrijk meteen winnen in Standard, daarna pakte hij ook nog een punt in Jan Breydel tegen Club Brugge en was er dus die zege tegen Anderlecht op de laatste speeldag.

Wat is het geheim van de IJslander? "Ik had niet verwacht dat het zo goed zou gaan, maar ik had het wel gehoopt. Ik wou voor de start van de play-offs minstens twaalf punten halen en dat is gelukt", zegt hij bij HLN.

Andere aanpak dan De Boeck

Wat hij precies veranderd heeft, is voor Alexandersson moeilijk te zeggen. Maar voor hem zijn discipline, respect en structuur enorm belangrijk. "Mijn spelers weten exact wat van hen verwacht wordt."

Alexandersson heeft ook voor mentale rust gezorgd, de spelers kunnen nu hun familie weer wat vaker zien. En de IJslander heeft het hoge trainingsvolume, dat er onder Glen De Boeck was, doen afnemen.

"Dat was volgens mij een probleem. Er wordt onder mijn bewind minder vaak getraind, maar de intensiteit ligt een pak hoger. Zo zijn we agressiever geworden op het veld", stelt Alexandersson nog.