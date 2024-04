Moet STVV vertrek van talent uit eigen jeugd vrezen? "Ik ga niet liegen en zeggen dat ik met zekerheid blijf"

Bij STVV lopen er momenteel heel wat jonge talenten uit. Heel wat daarvan zelfs vanuit de streek zelf. Maar zullen die er volgend seizoen nog allemaal rondlopen?

Jarne Steuckers werd bij STVV dit seizoen een volwaardige basisspeler. Afgelopen seizoen werd hij nog uitgeleend aan het Nederlandse MVV. De 22-jarige aanvaller geeft toe dat hij in de zomer op zoek was naar een nieuwe ploeg, tot Fink hem het nodige vertrouwen gaf.

"Ik moest na een geslaagd jaar bij MVV minuten kunnen pakken", begint hij bij Het Belang van Limburg. "Ik was bij mijn terugkeer naar STVV niet overtuigd dat dat ging gebeuren, dus keek ik uit. Tot Fink aangaf dat ik veel zou spelen. Tegen Genk en Antwerp was ik ziek, in alle andere matchen stond ik in de basis."

Afgelopen winter kreeg hij ook al meteen interesse uit de MLS. Daarvan is de jonge Truienaar op de hoogte. "Ik weet van die interesse, maar heb de boot afgehouden", gaat hij verder.

Steuckers speelde dit seizoen al 30 competitiewedstrijden voor STVV. Daarin scoorde hij zes keer en gaf hij ook zes assists. Tegen KVC Westerlo, afgelopen weekend, kon hij de netten twee keer doen trillen. Zal hij na dit seizoen ook nog doelpunten maken voor Sint-Truiden?

"Tot na de play-offs wil ik niets van andere ploegen horen. En verder heb ik mijn makelaar aangegeven dat ik binnen Europa wil blijven. Ik ga niet liegen en zeggen dat ik met zekerheid bij STVV blijf", geeft hij toe.