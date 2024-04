Met kushandjes erbovenop, Guardiola geraakt niet uitgesproken over genie Kevin De Bruyne: "Dat wist ik wel niet"

Kevin De Bruyne heeft een knalprestatie neergezet tegen Crystal Palace. Na elke rustperiode lijkt KDB sterker dan ooit terug te komen. Hij gaf verstek voor de interlands met de Rode Duivels, maar liet nog eens zien waarom hij onmisbaar is. Voor City en voor de nationale ploeg.

City zat al snel in de problemen, want na drie minuten stonden ze al 1-0 in het krijt. Hold my beer, zei Kevin De Bruyne en joeg de gelijkmaker enig mooi in de kruising. Een wereldgoal! In de tweede helft gaf hij nog een assist aan Erling Haaland, die al vier matchen droog stond.

Business as usual dus. En hij zette zelf de kroon op het werk door zijn 100ste in City-loondienst te scoren. In zijn 250ste match voor de club. Sinds zijn terugkeer zit hij aan 4 goals en 12 assists in 14 matchen. Belangrijk? Amai nog niet.

Het ontlokte zelfs kushandjes bij coach Pep Guardiola, die na de match de loftrompet afstak bij rechtenhouder TNT Sports. “In de eerste helft maakten we fouten, maar we maakten uiteindelijk wel een comeback", klonkt het.

Enter het respect dat de Spanjaard heeft voor zijn geniale spelverdeler. "Eigenlijk is het Kevin de Bruyne die de wedstrijd won met zijn acties, zijn assists en zijn goals. We wonnen de wedstrijd door hem.”

“Ik wist niet dat Kevin het leuker vindt om doelpunten te maken in plaats van assists te geven”, lachte de City-coach. “Ik blij hem pushen door te zeggen dat we wedstrijden moeten winnen. Hij heeft ongetwijfeld al veel wedstrijden voor ons gewonnen. Het was echt een topprestatie.”