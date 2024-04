Raakt Beerschot zijn succestrainer meteen kwijt? Kuyt laat zich uit over zijn 'droomclub' die eerder al interesse toonde

Dirk Kuyt staat op het punt om te promoveren met Beerschot. Nochtans leek hij eerst voorbestemd voor een ander team. En hij heeft maar een contract tot het einde van het seizoen bij de Ratten.

Kuyt leek vorige zomer trainer te worden bij Feyenoord, daar waren zelfs al afspraken over gemaakt. Het ging echter niet door en daar is Kuyt zelf nu blij om, gezien zijn situatie bij Beerschot en de leerschool die hij er kreeg.

"Ik was er op dat moment zeker nog niet rijp voor. Ik denk dat uiteindelijk alles gebeurt met een reden. Toen voelde het als een teleurstelling, maar voetbal is net het leven: het is vallen en opstaan", vertelt hij bij VI.

Hij wil ooit wel Feyenoord trainen, want het is en blijft zijn droom. "Daar ben ik absoluut niet mee bezig. Het voelt alsof ik bij Beerschot op mijn plek ben. Mijn contract loopt van de zomer af, maar het liefst wil ik mij hier doorontwikkelen."

Als Arne Slot straks zou vertrekken bij Feyenoord denkt hij niet dat de Rotterdammers aan hem zullen denken. Beerschot in 1A coachen zou zeker een nieuwe uitdaging voor hem betekenen.

Dat denk ik niet eerlijk gezegd. Dat is een gevoel dat ik heb. Waarom? Dat zou je aan Feyenoord moeten vragen. Het is puur mijn gevoel. Natuurlijk droom ik ervan om ooit terug te keren in De Kuip, maar dat is op dit moment niet realistisch."