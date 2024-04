Dit wordt complete chaos: Christian Burgess was helemaal niet geschorst en mocht tegen Cercle Brugge wél meespelen

Christian Burgess was afwezig bij de selectie van Union Saint-Gilloise tegen Cercle Brugge. Hij was nochtans perfect speelgerechtigd voor deze wedstrijd.

Christian Burgess werd afgelopen weekend tegen KRC Genk met een rode kaart van het veld gestuurd. Hij wierp een bal recht op het hoofd van Genk-spits Tolu bij een inworp.

Hij kreeg eerst een schorsingsvoorstel van twee speeldagen en eentje voorwaardelijk voorgeschoteld. De club ging hier tegen in beroep. Uiteindelijk kreeg hij dan slechts één speeldag effectief en één voorwaardelijk.

Tegen Cercle zat hij in de tribune en werd hij dus verwacht in de basis voor de topper tegen Anderlecht. Maar nu blijkt dus dat Burgess helemaal niet geschorst was...

Volgens Sporza is de bondsprocureur in beroep gegaan tegen zijn strafvermindering. Dat proces werkt opschortend waardoor de verdediger gewoon mocht meespelen.

Het misverstand waar ze bij Union niet mee zullen kunnen lachen

Deze informatie zou doorgegeven zijn aan Union, maar de club beweert dat het van niets wist. Dit is dubbel pijnlijk, net na de 2-3 nederlaag tegen Cercle Brugge.

Zo lijkt het erop dat Burgess volgende week tegen Anderlecht ook niet mag spelen. Het wordt nog even afwachten hoe deze zaak zal aflopen...