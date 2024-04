Kevin De Bruyne straalt na alweer geweldige prestatie: "Dat was mijn enige doel"

Kevin De Bruyne speelde zaterdag een geweldige wedstrijd tegen Crystal Palace. Hij pakte uit met twee doelpunten een assist.

Manchester City kwam zaterdag al heel snel op achterstand tegen Crystal Palace, maar met Kevin De Bruyne op het veld moet je opletten. Zijn gelijkmaker volgde niet veel later.

Nadien gaf hij nog een assist aan Erling Haaland en scoorde hij zelf de 1-4, voordat Crystal Palace de 2-4 maakte kort voor het einde. Na afloop was Kevin De Bruyne erg blij.

KDB scoorde zo ook zijn 100e doelpunt voor City. "Ja het is grappig. Ik was met Erling Haaland en Phil Foden aan het praten en ik zei dat mijn enige doel was om 100 doelpunten te maken voor hen. Erling stond er 18 achter of zo, maar hij scoort er waarschijnlijk zo veel in twee wedstrijden."

"Ik ben erg trots. Het wil zeggen dat ik hier al heel lang ben. Dat betekent veel leuke momenten voor de club", gaat hij verder op de clubwebsite.

"Het is moeilijk om het in context te plaatsen, maar ik waardeer alles wat er is gebeurd en ik denk dat de supporters en de club dat ook doen", besluit de Bruyne.