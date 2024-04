Nicky Hayen weet wat het verschil maakte voor Club Brugge: "Ik kreeg er zelfs kippenvel van"

"Een referentiematch!" Club Brugge-coach Nicky Hayen wond er geen doekjes om na de overtuigende winst tegen Anderlecht. Blauw-zwart kon in een kolkend Jan Breydel het vuur snel aan de lont steken.

Na drie minuten stond Club al op voorsprong en er ging een energieschok door het stadion. De supporters die dit seizoen al zoveel klappen kregen, begonnen er weer in te geloven. Zeker tegen de aartsrivaal die anderhalve maand geleden nog kwam winnen in Jan Breydel.

"We voelden het al voor de match, de fans stonden warm. En iedereen weet wat er in een Jan Breydel kan gebeuren als de supporters zich volledig achter de ploeg zetten", grijnsde Hayen. "Ze hadden maar een klein vlammetje nodig en dat kregen ze al na drie minuten."

"Na 80 minuten kreeg ik zelfs kippenvel door de synergie tussen de spelers hun prestatie op het veld en de supporters in de tribune. Het was een magische avond!"

"Ik vind dat we het verlengde van de tweede helft van tegen Cercle gespeeld hebben. We hebben bewust niet gewacht om het stadion direct achter ons te krijgen. We toonden onmiddellijk die drang naar voor en dat werd gevoed door dat vroeg doelpunt."

Brian Riemer zocht de schuld van het verlies vooral binnen zijn eigen ploeg. Daar kon Hayen niet mee akkoord gaan. "Ik respecteer de mening van mijn collega, maar onze pressing was goed, onze keuzes waren goed... En daar ga ik stoppen, want ik wil ze ook niet slimmer maken dan nodig voor de terugmatch. We hebben vandaag een team gezien dat er honderd procent voor ging."

Nochtans waren de trainingen deze week niet naar de wens van Hayen. "Maar soms is dat dus niet nodig om zo'n match te spelen. Eén zwaluw maakt de lente echter niet. Dit moet zijn wat we elke week willen brengen en dat begint op training."

Maar hoe heeft Hayen die ploeg - zelfs zonder Skov Olsen en Vanaken - zo snel op de rails gekregen? "Misschien hebben we de juiste snaren geraakt. Spelers moeten ook het gevoel krijgen dat ze ook fouten mogen maken. Het vertrouwen opkrikken was het belangrijkste. En deze kern van Club is breder dan sommigen denken."