Gaat Dirk Kuyt met Beerschot mee naar Jupiler Pro League? Coach én voorzitter geven het antwoord

Beerschot VA voetbalt volgend seizoen opnieuw in de Jupiler Pro League. Dirk Kuyt kreeg het voor elkaar om de paarshemden naar het hoogste niveau te leiden. Maar blijft hij ook volgend seizoen op het Kiel?

Dirk Kuyt nam middenin het seizoen over van Andreas Wieland. De aanstelling van de voormalige steraanvaller van onder meer Liverpool FC en Feyenoord is achteraf een schot in de roos gebleken.

"We hopen dat Kuyt nog heel lang bij ons zal blijven", was Francis Vrancken (voorzitter Beerschot, nvdr.) tijdens het promotiefeest héél duidelijk in Gazet van Antwerpen. "Zijn aanstelling is de juiste zet geweest."

Enig probleem: het contract van Kuyt loopt aan het einde van het seizoen af. De Nederlander nam eind 2023 over en zette op dat moment zijn krabbel onder een overeenkomst tot het einde van de voetbaljaargang.

"Ik kijk alleszins uit naar de toekomst", windt ook de coach er geen doekjes om. "Ik wil me als trainer blijven ontwikkelen dan dat kan volgens mij perfect bij Beerschot."

Komt er na de promotie ook een nieuwe eigenaar voor Beerschot VA?

De Mannekens zijn dan wel nog steeds op zoek naar vers geld, maar een nieuwe coach moet er niét gezocht worden. "Het potentieel van Beerschot is enorm. Er zijn nog stappen te zetten, maar we staan wél terug op het hoogste niveau."