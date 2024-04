Jürgen Klopp doet een uitspraak na het gelijkspel tegen Manchester United dat ze in Liverpool niet graag gaan horen

Een verrassende uitspraak van Jürgen Klopp na het gelijkspel tegen Manchester United. Begrijpelijk, maar wel één die ze in Liverpool niet graag gaan horen.

Liverpool kon niet winnen van Manchester United en ziet zo Arsenal de nieuwe leider worden. Dat kan u HIER lezen. Dit zorgt voor een verrassende uitspraak van de trainer van Liverpool.

Liverpool moet hopen op een slippertje van het team van Mikel Arteta, dat dus de uitwedstrijd op het veld van Manchester United nog voor de boeg heeft. 'Of ik die dag voor United juich? Ja, waarschijnlijk wel. Als ze dan nog om de titel meedoen, zou het geweldig zijn als United won, dus ik zal ze die dag wel aanmoedigen', voorspelt Klopp.

Een erg optimistische supporter is hij nochtans niet. 'Arsenal is een goede ploeg, en als United speelt zoals ze vandaag deden, dan gaat Arsenal die wedstrijd winnen. Dat weet ik honderd procent zeker. Sorry dat ik het zeg, maar zo liggen de feiten. We hadden hier twee keer moeten winnen en hebben dat niet gedaan, dat is onze schuld', aldus Klopp.